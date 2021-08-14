Приштина, , 00:20 — REGNUM ОБСЕ готова оказать поддержку при внедрении соглашения, которое может быть подписано в результате Брюссельского диалога между властями Сербии и косовскими сепаратистами. Об этом 13 августа заявил глава миссии ОБСЕ в Косово и Метохии Майкл Девенпорт.

ОБСЕ

Девенпорт напомнил, что ОБСЕ уже помог при внедрении соглашения о функционировании правосудия в сербских муниципалитетах на севере Косово, о проведении муниципальных выборов и об интеграции сербской полиции на севере края в систему сепаратистского Косово.

«Мы не знаем, какие договорённости будут достигнуты в будущем, но мы готовы оказать поддержку в процессе внедрения будущих соглашений, если от нас это потребуют», — процитировало агентство «Танюг» слова Девенпорта.

Напомним, что после подписания Брюссельского соглашения в 2013 году на севере Косово, населенном преимущественно сербами, были упразднены все институты власти Республики Сербии, кроме образования и здравоохранения.