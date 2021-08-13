Скопье, 13 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Глава македонского центра по управлению кризисами Илья Бояровски 13 августа заявил, что в стране не осталось ни одного неконтролируемого очага пожара.

Af.mil Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, лишь сутки назад таких очагов были десятки, однако погодные условия оказались на руку пожарным.

Тем не менее, не все пожары потушены полностью. Сохраняется необходимость сдерживать огонь около деревни Раховиц в Сарайском районе. Помощь македонцам оказывают французские эксперты эксперты.

Помощь Северной Македонии оказывала Франция, Румыния, Сербия, Австрия и Болгария. Один из австрийских пожарных получил серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения.