Приштина, Сербия, 13 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 7424 образцов в крае выявили 1128 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 46 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Irvi Hyka Призрен. Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 113 781 случай заражения, 106 009 пациентов уже здоровы. 2273 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, двое из них — 12 августа. Число активных случаев заражения составляет 5493.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 29 июля, в Косово произведено свыше 559 007 инъекций вакцины от коронавируса. 192 503 жителя края уже получили вторую дозу вакцины.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.