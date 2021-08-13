Скопье, 13 августа, 2021, 23:40 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 августа в результате исследования 6770 образцов выявили 672 новых носителя коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации. 35 пациентов выздоровели.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 160 571 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5532. За сутки умерли пять человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 150 670 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 4369 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.