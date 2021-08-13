Белград, , 23:39 — REGNUM Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович ожидает, что международные Силы для Косово (KFOR) усилят свое присутствие в местах, где проживают сербы, так как с начала года в южном сербском крае произошло больше антисербских инцидентов, чем за весь предыдущий год. Об этом Петкович сообщил на своей странице в «Твиттере» 13 августа.

Разрушенная православная церковь в Косово Andre Engels

Петкович пишет, что 13 августа, в день, когда сербы скорбят по убитым в 2003 году в селе Гораждевац сербским детям, в центре населенной сербами Грачаницы появились граффити, которые прославляют «Армию освобождения Косово».

Напомним, что 13 августа 2003 года незнакомые лица обстреляли из автоматического оружия сербских детей, которые купались в реке Бистрица неподалёку от центра села Гораждевац. Двое юношей были убиты, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Нападающие так и не были наказаны. EULEX (миссия ЕС в Косово) закрыла расследование инцидента 11 лет назад.