Юта, США, 13 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Американская рок-группа The Killers только выпустили свой седьмой студийный альбом «Pressure Machine», но уже заявили о работе над новой «более тяжелой» пластинкой. Как сообщает портал NME, в новой записи группа соберется в оригинальном составе.

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Запись предыдущей пластинки группы «Imploding The Mirage», которая вышла в августе прошлого года, прошла без гитариста Дэйва Кенинга, который предпочел отдых у себя дома работе в студии. Кенинг вернулся на «Pressure Machine», однако студийные записи остались без басиста Марк Стормер отсутствовал из-за осторожности в связи с пандемией, а остальная часть группы хотела ускорить процесс записи, не «слишком задумываясь об этом». Тем не менее, их следующего альбома, похоже, будет исполнен в полном составе The Killers, к которому группа не прибегала с «Wonderful Wonderful» 2017 года.

Группа рассказала, что уже приступила к работе в студии Кенинга в Сан-Диего над тем, что ударник The Killers Ваннуччи назвал «сиротскими песнями» и некоторыми «красотами», чтобы «выяснить», как может звучать следующая запись после более урезанного и кантри-ориентированного звучания «Pressure Machine».»В «Pressure Machine» немного больше каньон-рока, — сказал фронтмен Брэндон Флауэрс, — может быть, немного более традиционные The Killers, я думаю».