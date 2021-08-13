Москва, 13 августа 2021, 23:05 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 13 августа официальное издание Минобороны «Красная звезда».
За этот же период было замечено также пять беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.