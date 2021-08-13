Москва, 13 августа, 2021, 23:05 — ИА Регнум. К границам России в течение недели приближались 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 13 августа официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

За этот же период было замечено также пять беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.