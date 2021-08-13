Сараево, 13 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине (БиГ) составило дипломатическую ноту, в которой подчеркивается, что Москва не признает Кристиана Шмидта верховным представителем международного сообщества в БиГ. Эту информацию 13 августа подтвердили телеканалу РТРС в российском дипломатическом представительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

В ноте говорится о том, что СБ ООН формально не согласился с кандидатурой Шмидт, а и поэтому Россия не считает его верховным представителем.

Напомним, что Республика Сербская также не признает Шмидта верховным представителем, так как процедура его избрания на эту должность не соответствовала приложению 10 Дейтонского мирного соглашения, а также его назначение не подтвердил СБ ООН.

Ранее Россия и Китай внесли в СБ ООН на рассмотрение проект резолюции о закрытии Канцелярии верховного представителя в БиГ до 31 июля 2022 года, но этот проект Совет Безопасности не принял.