Челябинск, 13 августа, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Восемь нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе проведённой в Челябинске проверки, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На рынке

Рейд проводился совместно с сотрудниками полиции и представителями регионального УФНС на рынках Челябинска.

«В результате проверено 47 иностранцев, выявлено и пресечено восемь нарушений, — сообщили в ведомстве. — В отношении двух граждан ближнего зарубежья собраны и направлены в суд материалы для принятия решения о выдворении за пределы РФ».