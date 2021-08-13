Тирана, 13 августа, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В албанской деревне Дропулл в округе Гирокастры 13 августа услышали мощные взрывы.

Zwalls.ru Разрыв снаряда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, десять снарядов времен Второй мировой войны, затерянные в лесной глуши, сработали из-за лесных пожаров.

Пожарные из Гирокастры, самого Дропула и соседней деревни Либохова немедленно выдвинулись на место происшествия с целью затушить пламя и предотвратить дальнейшее расползание пожара. О жертвах не сообщается.