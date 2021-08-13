Вашингтон, 13 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Неисправности, заставившие перенести запуск космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), могут быть вызваны коррозией клапанов, заявил 13 августа на брифинге представитель компании Boeing.

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

По его словам, коррозия возникла из-за протекания окислителя.

«Окислитель попал в клапан и вступил во взаимодействие с влагой. Мы считаем, что это химическое взаимодействие вызвало коррозию, заблокировав клапаны», — сказал он.

При этом представитель Boeing сообщил, что ещё одной причиной коррозии могла быть высокая влажность воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в двигателях космического корабля Starliner были обнаружены неисправности 13 клапанов подачи окислителя в двигатели Starliner.

Расследование причин возникновения неисправностей продолжается с участием специалистов NASA и компании-производителя двигателей Aerojet Rocketdyne.