Коррозия виновата. Boeing сообщил причины неполадок корабля Starliner
Вашингтон, 13 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Неисправности, заставившие перенести запуск космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), могут быть вызваны коррозией клапанов, заявил 13 августа на брифинге представитель компании Boeing.
По его словам, коррозия возникла из-за протекания окислителя.
«Окислитель попал в клапан и вступил во взаимодействие с влагой. Мы считаем, что это химическое взаимодействие вызвало коррозию, заблокировав клапаны», — сказал он.
При этом представитель Boeing сообщил, что ещё одной причиной коррозии могла быть высокая влажность воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, в двигателях космического корабля Starliner были обнаружены неисправности 13 клапанов подачи окислителя в двигатели Starliner.
Расследование причин возникновения неисправностей продолжается с участием специалистов NASA и компании-производителя двигателей Aerojet Rocketdyne.