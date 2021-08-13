Краснодар, 13 августа, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском, а также в Ейском районе, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю Наводнение на Кубани

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Напомним, на Кубани из-за сильных ливней в Новороссийске, Анапе, Ейском, Славянском и Темрюкском районах произошли подтопления частных домовладений.

По состоянию на 19:00 мск, в трёх муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий и четыре социально значимых объекта — детских лагеря.

Как отмечают в МЧС, на территории края продолжает действовать пять штормовых предупреждений, связанных с риском возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.