Анкара, 13 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Количество жертв наводнений и селей, произошедших на черноморском побережье Турции, выросло до 38, сообщил 13 августа министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Сель

Ранее власти сообщали о 31 погибшем.

Речь идёт о вызванных проливными дождями наводнении и селях в турецких провинциях Кастамону и Синоп.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе — шесть», — написал Коджа.

По его данным, пострадавшими от этого бедствия признаны 284 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо наводнения, из-за селя в турецком городе Бозкурт рухнули несколько многоэтажных домов, на обломках которых продолжают работать спасатели.