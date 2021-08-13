Киев, , 22:17 — REGNUM Пресекать проявления расизма и ксенофобии призвал полицию Украины президент страны Владимир Зеленский 13 августа в Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление олимпийского чемпиона и депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что в Киеве его обозвали «чёрной обезьяной», Зеленский написал:

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их».

Остаётся только напомнить, что идеологами нынешней украинской власти являются нацистские последователи, а также что недавно Зеленский призвал тех, кто считает себя русскими, уезжать в Россию из Донбасса.

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