Зеленский заявил, что на Украине недопустимы расизм или ксенофобия
Киев, 13 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Пресекать проявления расизма и ксенофобии призвал полицию Украины президент страны Владимир Зеленский 13 августа в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
Комментируя заявление олимпийского чемпиона и депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что в Киеве его обозвали «чёрной обезьяной», Зеленский написал:
«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их».
Остаётся только напомнить, что идеологами нынешней украинской власти являются нацистские последователи, а также что недавно Зеленский призвал тех, кто считает себя русскими, уезжать в Россию из Донбасса.