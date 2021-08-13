Вашингтон, 13 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Началась переброска дополнительных военных контингентов США в столицу Афганистана, заявил 13 августа на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По его словам, часть подразделений одного из батальонов морской пехоты уже прибыли в Кабул.

«Некоторые подразделения одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут прибывать в течение следующих нескольких дней», — сообщил Кирби.

При этом он добавил, что, до 16 августа основная часть из трёхтысячного временного контингента американских военных «будет на месте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон сообщил о намерении временно направить в Афганистан воинские части для безопасной эвакуации посольства.