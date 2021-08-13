Филадельфия, США, 13 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-исполнительница Tierra Whack выпустила новую песню под названием «8». Трек появится в качестве саундтрека к новой игре от студии EA Sports «Madden NFL 22». Саундтрек включит в себя 11 композиций и будет выпущен на лейбле Interscope. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Antonio Rull Рэп

В дополнение к «8» в саундтреке Madden NFL 22 представлены треки рэперов Swae Lee, Jack Harlow, J.I.D, Moneybagg Yo, Tank and The Bangas и 42 Dugg. Новая видеоигра выйдет 20 августа.

Ранее исполнительница представила синглы «Link», «76» и «Walk the Beat». Ее дебютный альбом «Whack World» был выпущен в 2018 году.