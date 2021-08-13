Краснодар, 13 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Из четырёх летних лагерей в Краснодарскому крае эвакуированы 932 ребёнка из-за подтоплений, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

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Так, 330 человек эвакуированы из детского оздоровительного лагеря «Северянка» Темрюкского района: их перевезли в санаторий в селе Кучугуры. Ещё 332 человек вывезли из детского оздоровительного лагеря «Огонёк» в Анапе: дети находятся в детских лагерях в селе Витязево.

«Из детского лагеря «Лебяжий Берег» — 225 детей, из лагеря «Ровесник» — 45 детей эвакуированы среднюю школу село Ачуево, — отметили в ведомстве. — Питание везде организовано».