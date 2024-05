Кардифф, Великобритания, 13 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Foals накануне дала свое первое живое шоу за 18 месяцев и воспользовалась возможностью представить свой новой трек «Novo». Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня была исполнена в середине выступления и запомнилась экспериментальным для группы звучанием — Foals решили попробовать свои силы в жанре фанк, сделав на него акцент в новой песни.

Это первая песня группы, появившаяся с момента выхода в 2019 году второй части альбома «Everything Not Saved Will Be Lost». Ранее фронтмен Foals Филиппакис заявил, что их новый материал станет саундтреком к «светлому будущему».