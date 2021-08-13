* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, 13 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Запад и Британия готовы применить все средства политики и дипломатии, чтобы предотвратить превращение Афганистана в «рассадник терроризма», заявил 13 августа британский премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

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По его словам, у Британии «или любой другой страны» нет возможности решить вопрос Афганистана военным путем, но Лондон готов работать с теми партнерами по всему миру, которые хотят не допустить превращения Афганистана в логово террористов.

«Надо быть реалистами в том, что касается имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного решения в Афганистане… Так что мы задействуем все средства политики и дипломатии, а также инструменты, связанные с нашим бюджетом, на оказание помощи иностранным государствам, чтобы оказывать все возможное давление», — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль половину провинций Афганистана и пообещали амнистию военным и чиновникам.