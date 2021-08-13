* талибам — запрещённая в России организация

Брюссель, , 21:21 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международным сообществом признаны не будут, даже если они окажутся у власти в Афганистане. Об этом говорится в обнародованном 13 августа заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам встречи стран альянса по ситуации в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Отметив, что НАТО намерено как можно больше поддерживать афганское правительство и силы безопасности республики, генсек альянса сказал, что всё-таки приоритетным остаётся безопасность натовских сотрудников, в том числе дипломатов.

Дипломатическое присутствие НАТО в Кабуле сохраняется, несмотря на наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает генсек альянса. Он указал на факты нападения боевиков на мирных жителей, на целенаправленные убийства и на другие серьёзные нарушения прав человека.

Столтенберг «Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если они захватят страну силой. Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта».

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