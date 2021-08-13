Пекин, , 21:17 — REGNUM Китайские законодатели обсуждают поправки в закон КНР о демографии и плановом деторождении с целью внесения в него поправок, касающихся мер поддержки семейных пар, собирающихся завести третьего ребенка. Об этом 13 августа сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя Комиссии по вопросам законодательства Постоянного комитета (ПК) ВСНП Цзан Тевэя.

Официальная цель поправок — совершенствование политики в области рождаемости для содействия долгосрочному и сбалансированному демографическому развитию. Документ, который будет вынесен на обсуждение предстоящей осенней сессии ПК ВСНП, предполагает отмену соответствующих ограничительных мер, которые действуют в настоящий момент.

Сообщается, что решение о необходимости поправок было принято ЦК КПК и Госсоветом КНР в конце июня; одновременно были предложены меры стимулирования рождаемости.