Лондон, 13 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон сдал положительный тест на коронавирус после того, как несколько дней назад аналогичный случай произошел в его семье, что вынудило его отменить концертное турне по Великобритании.

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Дикинсон в интервью Rolling Stone рассказал, что он прошел тест на коронавирус в начале этой недели после появления симптомов, и результат оказался положительным. «Я вроде как немного чихал. В течение нескольких дней я чувствовал себя немного сонным, вроде как от гриппа, и все», — сказал он.

Ранее британская группа выпустила короткометражный фильм, в котором подробно рассказала о создании их нового альбома «Senjutsu». Выход пластинки назначен на 3 сентября.