Синьцзян, Китай, 13 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Через крупный КПП Алашанькоу, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в рамках железнодорожных грузовых перевозок по маршруту Китай — Европа за первые семь месяцев 2021 года прошел 3561 поезд, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в годовом исчислении увеличился более чем на 35%. Об этом 13 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что поезда перевезли 2,7 млн тонн грузов.

Utlc.com Грузовые вагоны

Транзитом через Алашанькоу в настоящее время пользуются 50 маршрутов грузоперевозок, соединяющий Китай с более чем 20-ю странами, в том числе Россией, Германией, Польшей, Бельгией. По ним перевозятся около двухсот видов различных товаров.