Китай, 13 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В пострадавшей от наводнений центрально-китайской провинции Хубэй приступила к работе группа Министерства по управлению чрезвычайными ситуации (МЧС) КНР. Об этом 13 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что ливни, продлившиеся на этой неделе около суток, нарушили связь и электроснабжение, оставив многих людей в ловушке у стихии.

65.mchs.gov.ru Ливень

Наиболее пострадавшими признаны города Суйчжоу, Сянъян и Сяогань. Для оказания им помощи отправлены 173 сотрудника провинциальной пожарно-спасательной бригады, а также 13 надувных лодок для спасения людей. Всего в провинции пострадали около 100 тыс. жителей. Согласно прогнозу метеорологов, проливные дожди продолжатся до конца рабочей недели и могут вызвать новые стихийные бедствия.