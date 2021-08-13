В Британии за сутки выявили свыше 32 тыс. новых случаев COVID-19
Лондон, 13 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии было зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 августа правительство страны.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
Заражение коронавирусом было выявлено у 32 700 человек.
Умерли от COVID-19 за последние 24 часа 100 пациентов, после чего общее число жертв эпидемии составило 130 801.
Общее число зафиксированных в Британии случаев заражения коронавирусом теперь превышает 6,2 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляют, что вакцинацию от коронавируса прошло не менее 75% взрослого населения страны.