Лондон, 13 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии было зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 августа правительство страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Заражение коронавирусом было выявлено у 32 700 человек.

Умерли от COVID-19 за последние 24 часа 100 пациентов, после чего общее число жертв эпидемии составило 130 801.

Общее число зафиксированных в Британии случаев заражения коронавирусом теперь превышает 6,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляют, что вакцинацию от коронавируса прошло не менее 75% взрослого населения страны.