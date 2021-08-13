13 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Переможенко, , 21:40 — REGNUM Депутат Рады, олимпийский чемпион Жан Беленюк подвергся нападкам расистов. Об этом 13 августа Беленюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Спортсмен-политик рассказал, что группа молодых людей пыталась провоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления в его адрес.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: «черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально», — уточнил политик.

Беленюк также задал в связи с произошедшим несколько вопросов: «1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!»

Инцидент обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Первый независимый» и 112.ua. Многие напомнили, что Беленюк ранее не заступился за спортсменку Ярославу Магучих, когда ее «травили» националисты. Иные добавили, что ненависть и нацизм давно уже существуют в украинском обществе и, вероятно, политик делал ранее вид, что не замечает этого.

«Нацизма у нас нет, кому об этом не знать, как не депутату от правящей партии», — с сарказмом написал Pavel.

Украинские националисты spoilt.exile

«При всем уважении к этому великому спортсмену, как человек он так себе! Вот как сегодня заговорил? А вчера, когда травили ублюдки его коллегу по спорту, девочку 19 лет? Почему так же не написал и не стал горой на ее защиту. Типичный слуга Зеленского!» — отреагировал Василий.

«Жан, не европейская страна, а банановая, перепутал. Европейской она никогда не будет с такими животными, которые ничего для страны не сделали, а следят, чтоб не дай Бог кто-то на русском не сказал, либо посмотрел на Россию», — отметил Dober.

«Вы ж хотели Европу, она пришла и это начало», — пишет Алекс.

«Хватит называть Украину европейской страной, она таковой не является и вряд ли будет в ближайшее время», — отметила Nora.

«Товарищ… Беленюк, так Вы шефу своему привет передавайте, это он допустил разгул нацизма и расизма в стране», — добавил один из читателей.

Жан Беленюк Andriy Makukha

«Прочитав комментарии в Инстаграм Жана становится грустно. Советы не обращать внимания, в семье не без урода… Что ж народ Украины, да и Жан тоже получаем то, что заслужили. И ведь действительно, Жан не вмешался, «не обратил внимания» на хейт в адрес Магучих. А хейт и нацизм все равно добрались и до него», — написала Ольга Т.

«Какой наивный… Пора уезжать и искать себе цивилизованную страну», — отметил Алексей М.

«Не обращай внимание на идиотов и дикарей. Для нас, адекватных украинцев, вы, Жан — герой, настоящий украинец, прославляющий родину на спортивной арене», — написал Дмитрий Т.

«Так это ты поинтересуйся у своих друзей в ВР (Верховной раде — О. П.), нормально это или нет, расплодили нациков, выгребайте», — призвал Victor.

«А что олимпийский чемпион имеет какие-то преимущества по отношению к другим гражданам Украины? По конституции все равны перед законом, но «патриоты» или нацисты оказались равнее. Наверное только глаза открыл!» — добавил Andrew.

«А чем он отличается от других граждан этой недостраны? Олимпийский чемпион? Народный депутат? Пусть как народный депутат увидит, что творится…» — отреагировал Andrey.

«Он начал что-то подозревать?» — поинтересовалась Татьяна.

«То есть депутата Беленюка вопрос безопасности граждан и вопрос разгула нациков начал интересовать только после личной опасности?» — спросил Никита.

«Пусть ощутит на своей шкуре, как на руине (Украине — О. П.) нет нацизма. Он же депутат», — пишет Евгений.

«Как говорится, за что боролись… Раньше его эти вопросы не интересовали, к сожалению», — написала Наталья Ш.

«Пусть этот вопрос он задаст президенту», — призвала Тamara.

«А он не задается вопросом, может ли простой человек чувствовать себя в безопасности?» — спросила Светлана К.

«К сожалению, всем пофиг на чьи-либо заслуги. Всё что ты делаешь — ты делаешь только для себя. Успех человека, тот тяжёлый путь, который человек прошел, вызывает лишь только зависть. Жан — молодец, настоящий боец. Украина обесценивает его труд, но другая страна, например, Азербайджан, может перетянуть спортсмена к себе и очень будет спортсмена ценить», — добавила Natali S.

«Пусть ещё раз гопак станцует. Только в шароварах», — пишет Александр.

«Когда Зеленский выгоняет из страны миллионы несогласных с властью майдана, это хорошо, конечно. Но когда выгоняют олимпийского чемпиона — уже плохо, да? Это страна, которую построили вы с Зеленским, Жан. Наслаждайтесь», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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