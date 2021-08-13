Триполи, , 21:02 — REGNUM Ордер на арест Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына убитого натовцами Муаммара Каддафи — выдала прокуратура Ливии, передаёт 13 августа ВВС.

Сейф аль-Ислам Каддафи Ruskline.ru

Уточняется, что аль-Ислама Каддафи заподозрили «в связях с российскими наёмниками». Приказ о его аресте направлен 5 августа в органы безопасности Ливии прокурором Мохаммедом Гаруда.

Издание утверждает, что аль-Ислама Каддафи давно подозревают в связях с Россией. Во время вторжения НАТО в 2011 г. противники политики его отца захватили аль-Ислама Каддафи в плен, увезли в город Зинтан и держали в заключении.

Аль-Ислам Каддафи был освобождён только шесть лет спустя — в 2017 году. В июле 2021 года он в интервью New York Times рассказал о своих планах вернуться в политику.

Источники ВВС в Триполи полагают, что он сейчас скрывается в Зинтане. Его власти в Триполи подозревают в связи с «гражданином России, арестованным в мае 2019 года по обвинению в шпионаже». Речь идёт о российском социологе Максиме Шугалее.

По данным издания, Шугалей лично встречался с аль-Исламом Каддафи во время своего пребывания в Ливии. Приводятся слова одного из офицеров ливийской разведки: «Если бы Россия добилась своего, мы бы попросили Саифа [аль-Ислама] Каддафи выступить с победной речью на знаменитой площади Мучеников Триполи».

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