* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:54 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось к афганскому народу с декларацией миролюбивых намерений и обещанием амнистии военным и чиновникам, сообщает 13 августа иранское агентство ISNA.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

По утверждению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже те, кто воевал против них, не должны опасаться за свою жизнь.

«Быстрое продвижение отрядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечено высокой популярностью движения. Если кто-то воевал против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то он не должен опасаться. Все смогут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он разобрался с этими людьми», — цитирует агентство слова обращения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывают население не покидать свои дома из-за их наступления, а правительственных чиновников просят не эмигрировать с семьями за пределы страны.

Кроме того, обещана амнистия военнослужащим правительственной армии, неприкосновенность имущества частных лиц и государственной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 13 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об установлении контроля над половиной провинций Афганистана.

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