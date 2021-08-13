Челябинск, 13 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. На счетах челябинского губернатора Алексея Текслера находится 119,4 млн рублей. Об этом говорится в материалах ЦИК РФ.

Gov.ru Алексей Текслер

Сведения о доходах и имуществе глава региона предоставил в избирком, так как возглавляет региональный список «Единой России» в Госдуму. Как пишет Накануне.Ru, всего у него 20 счетов в разных банках.

Что касается текущих доходов, то они у него состоят из зарплаты, ренты от сдачи квартиры в аренду, компенсации за медобслуживание, а также процентов от вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоятся 17−19 сентября.