Минск, , 20:32 — REGNUM «Пришло время — придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше — пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети», — заявил 13 августа Александр Лукашенко, посещая деревню Тихиничи в Гомельской области.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы деревенские люди. Мы никогда без причины не дрались. Но если уж кто-то выхватил жердь или оглоблю и на тебя попер, то мы могли ответить. Мы же никого не трогали, никому не мешали жить, чего они возбудились там?! (на Западе и в некоторых соседних странах — Прим. Президентской пресс-службы). Ошалели вообще. И по всем направлениям нам предъявляют претензии. С помощью наших этих отморозков беглых обезумевших, которые бегают от Америки до Польши: санкции, санкции, санкции», — сказал Лукашенко во время выступления перед жителями деревни.

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Рассказывая об условиях перемен в Белоруссии, которые связывают с уходом Лукашенко из политики, он сообщил, что «приходит новое поколение» и отметил: «Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы».

Он также рассказал о мотивах затеянной им «конституционной реформы», сообщив: «Не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: дайте «перамен»! Хорошо. Вы тоже хотите перемен — это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это Конституция. Это не я придумал».

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