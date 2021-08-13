Женева, Швейцария, 13 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. ВОЗ разъяснила своё отношение к обязательной вакцинации от коронавируса: оно в том, чтобы добиться доступности вакцин для всех, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель организации Фадела Шаиб.

Флаг ВОЗ

Фадела Шаиб «ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации».

Представитель организации пояснила, что страны сами должны решать, вводить или нет обязательную вакцинацию. ВОЗ со своей стороны считает, что нужно повысить доступность вакцин для людей, особенно для тех, кому они нужны в первую очередь.

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При этом Шаиб назвала вакцину от COVID-19 эффективным орудием борьбы с распространением инфекции.