Челябинского бизнесмена будут судить из-за квартир для сирот
Верхнеуральск, Челябинская область, 13 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Верхнеуральском районе Челябинской области будут судить бизнесмена, который продал муниципалитету некачественные квартиры для детей-сирот. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Квартира
Человеку вменяют подделку документов и мошенничество. По данным следствия, жилые помещения, реализованные им, не отвечали противопожарным и санитарно-техническим нормам.
Уголовное дело против бизнесмена уже передали в суд.