Верхнеуральск, Челябинская область, 13 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Верхнеуральском районе Челябинской области будут судить бизнесмена, который продал муниципалитету некачественные квартиры для детей-сирот. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Человеку вменяют подделку документов и мошенничество. По данным следствия, жилые помещения, реализованные им, не отвечали противопожарным и санитарно-техническим нормам.

Уголовное дело против бизнесмена уже передали в суд.