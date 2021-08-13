Ставрополь, 13 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ от партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл в Ставропольский край сегодня, 13 августа. Там он посетил одно из крупных сельхозпредприятий города, встретился с его работниками, обсудил проблемы аграриев.

Советский плакат «Иди, товарищ, к нам в колхоз!»

Но прежде депутат Госдумы РФ пообщался с соратниками, партийным активом Ставропольского края. Встреча началась с минуты молчания — собравшиеся почтили память погибших моряков подводного крейсера «Курск» (трагедия произошла в августе 2000 года). Обсудили ситуацию в регионе и стране, отметили необходимость перемен в таких сферах, как здравоохранение, образование, пенсионную реформу.

«Как вы знаете, летом депутаты Госдумы уходят на летние каникулы. Так вот, я всегда стараюсь свой отпуск проводить в поездках по малым городам (обычно это 10−15 городов), этот год — не исключение. Вот только на этот раз я побывал почти в 100 городах России (100 и даже больше будет в конце августа). Мне интересно и важно, как изменилась жизнь людей, какие у них проблемы, что реально может сделать жизнь лучше. Интересуют именно простые люди, трудяги, врачи, учителя, колхозники, все те, на ком стоит Россия», — сказал Журавлев. Он также отметил, что юг России из-за особенного климата, плодородных земель должен развиваться большими темпами, но пока этого не наблюдается. А основные проблемы страны: низкая продолжительность жизни, бедность, состояние здравоохранения. В отдельных регионах — разгул преступности и нарушение прав граждан.

Эту проблему озвучили и работники колхоза «Россия», который находится в Новоалександровском районе Ставропольского края. На встречу с депутатом Госдумы пришли колхозники и члены правления колхоза, всего — около 250 человек. Как отмечалось на встрече, предприятие является одним из богатейших в Ставрополье, имеет в обработке 18 000 Га земли. По словам представителей колхоза, к работе предыдущего председателя было много претензий, и решением общего собрания он был отстранен от должности. В полном соответствии с правовыми нормами и уставом, отметили они, председателем колхоза назначили Александра Гринева. Между тем, отметили собравшиеся, отстраненный председатель написал заявление в следственную часть на Гринева. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража» по заявлению отстраненного председателя колхоза «Россия», который обвинил его в похищении гороха. Собравшиеся на встречу с Алексеем Журавлевым сравнили нынешнюю ситуацию с Кущевкой (после жестокого убийства семьи в станице Кущевская ее название стало нарицательным для обозначения криминального беспредела и коррумпированной власти). Колхозники заявили, что что предприятие намеренно хотят развалить, чтобы купить его по дешевке (в настоящее время счета заблокированы). Новый же председатель не дает все распродать, да еще и с урожаем справились, хотя тоже вставляли палки в колеса.

«Мы — простые труженики, работяги, руки в мозолях, на земле трудимся, а нас еще захватчиками пытаются выставить, когда мы нового председателя Гринева отстаивали. За что это всё?! Помогите нам отстоять колхоз «Россия» и честно выбранного председателя, мы всей станицей готовы бороться. Другой защиты нет просто. Никто к нам не приезжает. Губернатор отмалчивается», — хором твердили работники. Они передали депутату копии документов, подтверждающих их правоту.

Алексей Журавлев выразил возмущение положением дел. Прямо на месте событий, в станице Григорополисской, на территории правления колхоза «Россия» записал видеообращение к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову. «Я прошу вас лично. Считайте мое обращение официальным запросом. Разберитесь с тем, что здесь происходит. Дайте свою оценку. За что арестовали законно избранного председателя Гринева? Я в любом случае держу ситуацию с колхозом «Россия» на контроле, доведу ее до федеральных властей. Готов помочь вам разобраться, давайте сделаем так, чтобы люди остались на своей земле и жили счастливо!» — сказал Журавлев. Участники встречи встретили слова парламентария аплодисментами.