13 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Польша продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой истекает срок годности.

Мирослава Романенко, , 20:57 — REGNUM Варшава продаст Киеву вакцину от коронавируса, у которой истекает срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.

Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов VESTI, «Наглый» и «Запрещенная Украина». Многие отнеслись к этой новости как к иллюстрации отношения Польши к жителям Украины.

«Нас уже за мусор считают», — отреагировала Vlada L.

«Отношение, делаем выводы!!!» — добавила Виктория.

«Здесь не люди, сюда можно. Лучше отношение к нам и не покажешь», — пишет Ирина.

«Зачем платить за вакцины, срок которых истекает?» — не понимает Victor UA.

«Для банановой республики, как наша, сойдёт», — отреагировал Pazzzitifff.

«И неудивительно…» — пишет Валентина.

«Тут в Польше это… никто не колет, естественно, у него будет заканчиваться срок. Ну, а для аборигенов в самый раз, еще и… [деньги] вернуть можно. Позорище», — отметил Fenix.

«Интересно, сколько бы потратила Польша для утилизации вакцины? А нам это дерьмо ещё и за деньги! Вот с*** те, кто купит и те, кто продаёт», — написала Rita M.

В царстве мусора Цитата из х∕ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР

«Партнер в беде не оставит, «ваше горе — наше счастье!» — добавил BASIS LEX.

«Хотели европейских ценностей, получаем», — отреагировала Татьяна Ш.

«Вообще за людей не считают», — отметил Oleg.

«А потом этой просрочкой нашпигуют учителей. Потому что им за отказ увольнение», — пишет Елена.

«Они как считали нас вторым сортом, так и считают», — считает Олег.

«Утилизировать же дорого. Как раз украинцы подойдут. Этой вакцине приказом МОЗ (министерство здравоохранения — О. П.) срок годности продлят с вероятностью 92%», — добавила Svitlana M.

«Ну а… [чего], они нас считают даже хуже, чем страны третьего мира», — отметил Igor.

«Да, подачка стране третьего мира, зато на всех перекрестках Польша орет, что Украина — европейская страна и партнер, представляю, если б такая ситуация возникла с РФ, то уже б «патриоты» орали, что это очередная попытка нам навредить, а подохнуть от просроченной вакцины из Польши — это допустимо, очередные жертвы ради иллюзорного членства в ЕС», — отметила Таисия.

«Наша Украина — полный отстойник просроченных вакцин, списанных кораблей, самолётов, поездов, авто и оружия. Впрочем, для папуасов и бусы лучший подарок…» — пишет Ares Phoebus.

Пакет с мусором (сс) cocoparisienne

«Украина — страна помойка? Хуже! На помойку просто выбрасывают, а нам это продают», — подчеркнула Alisa Fox.

«Поляки всегда относились к украинцам как к быдлу. Это из той же серии…» — пишет Irina.

«В то же время Россия предлагала технологии по производству «Спутника» на Украине», — напомнил Константин П.

«Вместо производства у себя «Спутник V», окраина будет утилизировать просрочку польскую на своих гражданах и еще за свои деньги!..» — добавил Сергей П.

«Там вообще-то полгода ещё осталось срока. И цена на него чисто символическая. И да, в Польше можно украинцу бесплатно без очередей сделать инъекцию любой вакцины», — подытожил Виталик.

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