Минск, 13 августа, 2021, 20:19 — ИА Регнум. «Пока живите спокойно, никого не бойтесь. У нас есть кому вас защитить», — сообщил 13 августа Александр Лукашенко крестьянам во время посещения Гомельской области, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Обращаясь к собранным к его приезду местным жителям, чиновникам и пропагандистам, Лукашенко сказал: «Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка».

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На протяжении последних месяцев он часто заявлял об угрозе третьей мировой войны, которая, по его мнению, может начаться с участием мировых держав. Лукашенко на этот раз уточнил условия возникновения такого конфликта: «Если они влезут в Белоруссию, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Белоруссия — под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же — американцы, европейцы — задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Белоруссия стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого».

«Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая», — сказал руководитель постсоветской республики.

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