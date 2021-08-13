Рига, , 20:06 — REGNUM Мигрантам лучше просить убежища в Белоруссии, заявил 13 августа латвийский президент Эгилс Левитс, сообщает Mixnews.

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Оценивая миграционный кризис на границах Прибалтики и Белоруссии, Левитс сказал, что для властей Латвии главное — национальная безопасность и надёжность границ.

Он добавил, что Белоруссия — безопасная страна, «которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран», так что мигрантам лучше просить убежища там.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии в приграничных с Белоруссии районах объявлен до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы.

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