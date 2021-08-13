Президент Латвии заявил, что мигрантам будет лучше в Белоруссии
Рига, 13 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Мигрантам лучше просить убежища в Белоруссии, заявил 13 августа латвийский президент Эгилс Левитс, сообщает Mixnews.
REGNUM
Мигранты
Оценивая миграционный кризис на границах Прибалтики и Белоруссии, Левитс сказал, что для властей Латвии главное — национальная безопасность и надёжность границ.
Он добавил, что Белоруссия — безопасная страна, «которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран», так что мигрантам лучше просить убежища там.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии в приграничных с Белоруссии районах объявлен до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы.