Москва, 13 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В розыск объявлен обвиняемый в крупном мошенничестве генерал-майор ФСБ Владимир Подольский, пишет 13 августа «Коммерсантъ».

Pixabay.com Розыск

Экс-главу ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» объявил в розыск 2-й Западный окружной военный суд. Отмечается, что Подольский скрылся, где он находится, неизвестно. В связи с этим слушания по делу отложены на неопределённый срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Подольскому были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Очередное рассмотрение уголовного дела было назначено на октябрь 2020 года, но было отложено.