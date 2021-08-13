Медногорск, Оренбургская область, 13 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» города Медногорска стартовали тренировочные сборы воспитанников детско-юношеских спортивных школ из городов Свердловской области.

Фото: Пресс-служба УГМК

Отметим, что для участия в спортивных сборах приехали 30 юных самбистов от 9 до 13 лет из Верхней Пышмы, Кировграда и Невьянска. Поездка для ребят в оздоровительный лагерь степного Оренбуржья стала возможной благодаря активно реализуемой в последние годы программы поддержки детского самбо в городах присутствия Уральской горно-металлургической компании.

«Выбор Медногорска в качестве территории для укрепления общей физической подготовки юных спортсменов и отработки борцовских приемов не случаен. В данном муниципальном образовании имеется прекрасная база, оснащенная современными спортивным инвентарем, тренажерами, борцовскими залами, включая построенный в 2020 году на средства ММСК новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Немаловажен и накопленный организационный опыт городского спорткомитета в проведении соревнований и турниров местного, областного и республиканского уровня», — говорит главный тренер АНО «Клуб самбо «УГМК» Валерий Стенников, под руководством которого в феврале нынешнего года в ФОК «Сокол» прошли тренировочные сборы в преддверии чемпионата России по борьбе самбо, состоявшегося затем в Оренбурге.

Спортивные сборы — неотъемлемая часть жизни спортсменов. Для начинающих самбистов важно приобщиться к этому процессу с юных лет, когда через интенсивную физическую нагрузку воспитанники ДЮСШ получают большое количество положительных эмоций, знакомятся с традициями, правилами поведения и общения в коллективе.

«Условия для проживания в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» просто чудесные, замечательное питание. Природные особенности территории с перепадом высот, лесными массивами, свежим бодрящим воздухом создают особую ауру для тренировок и укрепления здоровья. Здесь учтены все формальности по соблюдению антиковидных мероприятий, поэтому мы чувствуем себя в полной безопасности», — говорит тренер МАУ «Спортивная школа «Лидер» из Верхней Пышмы, действующий спортсмен Клуба самбо УГМК Данил Пономаренко.

Тренировочный процесс у юных самбистов будет проходить на базе летнего лагеря в окрестностях Медногорска и физкультурно-спортивных площадках города, включая ФОК «Сокол».

«Для нас проведение подобных заездов — не только большая честь, ведь мы принимаем гостей из других регионов страны, но и определенный стимул для поддержания в тонусе всех участников данного процесса. Поэтому постараемся организовать тренировки молодых самбистов на высоком уровне», — сказал главный специалист городского комитета по спорту, туризму и молодежной политике Александр Савенков.

Добавим, что к организационным вопросам подключился и медно-серный комбинат. Градообразующее предприятие выделяет комфортабельный автобус для перевозки детей. Напомним, что ММСК активно участвует в реализации программы развития самбо, которая является одним их ключевых направлений социальной политики УГМК в области спорта. В этом году на эти цели комбинат запланировал порядка 500 тысяч рублей. Из крупных реализованных проектов на счету металлургов — два спортивных зала с борцовскими коврами, расположенных в разных микрорайонах Медногорска, где занимается 250 юных спортсменов.