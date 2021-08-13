«Волонтёрская Рота Боевого Братства» поддержала идею о Дне поисковика
Москва, 13 августа, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Лидер «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Антон Демидов предлагает отмечать День поисковика 22 сентября, передаёт 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
«Поисковики — самоотверженные люди, служение Отечеству для них смысл жизни. Они возвращают солдат домой, с почестью придают их земле как настоящих героев», — добавил Демидов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул инициативу об учреждении в стране Дня поисковика. По словам дипломата, поисковики выполняют очень «важную и благородную миссию».
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что на состоявшемся 9 августа открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России» поисковики были обширно представлены «как растущий сегмент гражданского общества».