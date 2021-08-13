Москва, 13 августа, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Лидер «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Антон Демидов предлагает отмечать День поисковика 22 сентября, передаёт 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба «Волонтерской роты» Антон Демидов

«Мы победили. Война окончена!» . На что командующий ответил: «Нет, не окончена! Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат» . Под этим девизом работают поисковики, выполняя свой гражданский долг». Антон Демидов «После сражения при Рымнике в ходе Русско-турецкой войны генералы подошли к Суворову и сообщили:. На что командующий ответил:. Под этим девизом работают поисковики, выполняя свой гражданский долг».

«Поисковики — самоотверженные люди, служение Отечеству для них смысл жизни. Они возвращают солдат домой, с почестью придают их земле как настоящих героев», — добавил Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул инициативу об учреждении в стране Дня поисковика. По словам дипломата, поисковики выполняют очень «важную и благородную миссию».

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что на состоявшемся 9 августа открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России» поисковики были обширно представлены «как растущий сегмент гражданского общества».