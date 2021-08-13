Минск, 13 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Прошения о помиловании на имя Александра Лукашенко отказались подписывать известные белорусские политзаключённые Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Максим Знак и многие другие. Обвиняемый в тяжком преступлении и отпущенный под подписку о невыезде бывший участник предвыборного штаба политзаключённого Виктора Бабарико (Юрий Воскресенский) не смог добиться от них подписания соответствующих писем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Читайте на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

От имени созданного под сотрудничающего с властями Воскресенского «Круглого стола демократических сил» белорусские политзаключённые получили более полутысячи писем с предложением написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. О первой сотне подписантов Воскресенский объявил 9 августа на пропагандистском шоу «Большой разговор с президентом», получив согласие Лукашенко рассмотреть пакет документов.

Среди подписантов прошений о помиловании нет самых известных белорусских политзаключённых. Один из них — популярный блогер Сергей Тихановский, несостоявшийся кандидат в президенты (кампания 2020 года) и муж кандидата в президенты Светланы Тихановской, ответил на предложение подписать прошение словами Александра Солженицына: «Политический заключенный — это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана».

Напомним, в августе стало известно об изъятии из учебных программ белорусских школьников произведений Александра Солженицына и других писателей.

Также на эту тему: Белоруссия при Лукашенко — «больной человек Европы»