Минск, 13 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность продемонстрировать хороший результат и пробиться наверх. Об этом 13 августа заявил Александр Лукашенко, посещая деревню Тихиничи в Гомельской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Надо дать им возможность быстро подниматься, чтобы он тренировался и понимал, что его нигде не закупорят, не застопорят», — распорядился руководитель постсоветской республики.

По его мнению, на местном уровне многое зависит и от самих тренеров: они должны продвигать своих учеников и бороться за их будущее.

Обустройство Тихиничей с преобразованием агрогородка в «деревню будущего» продолжится до 2025 года в рамках проекта «Деревня будущего».В этот проект включено более 170 агрогородков и деревень. Населённые пункты разделили на пять уровней в зависимости от численности населения, в них активно развивают производство и социальную сферу, сообщает пресс-служба президента Белоруссии