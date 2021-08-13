Калуга, 13 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Комиссия Городской думы Калуги по контролю за ремонтом образовательных учреждений побывала в школе №50 в Правобережном районе города. По контракту здесь должны быть выполнены следующие виды работ: ремонт крыши над учебным корпусом; замена окон, покраска стен в рекреации 4-го этажа;

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проконтролировал ремонт школы

ремонт полов в отдельных помещениях; ремонт стен, полов, замена окон и осветительных приборов в трех раздевалках на первом этаже; ремонт полов в спортивном зале.

Также подрядчик выполнит ремонт классов, которые пострадали от залития во время дождей. Общая сумма контракта 4 млн400 тыс. рублей. В данный момент работы выполнены на 90%. К 20 августа подрядная организация обязуется все завершить.

«Мы контролируем данный вид ремонта в школах города на всех этапах, здесь уже хороший процент выполнения работ, — сообщил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Школа построена в 1987 году, конечно, требовался ремонт. Сейчас уже крыша сделана, по остальным видам работ есть замечания, подрядчик обязуется их устранить до 20 августа, и мы вновь сюда приедем до начала учебного года, чтобы в этом убедиться».

«Крупных замечаний к работе подрядчика нет, окончательно о качестве работы будем судить на этапе приемки, но обязательно до 20 августа побываем здесь еще, — отметила председатель комиссии, депутат Татьяна Коняхина. — Как строитель, могу сказать, что в этом году подрядные организации попали в непростую ситуацию, когда сначала прошли все торговые процедуры, были отмечены все работы, а потом в стране вдруг резко подорожали строительные материалы. Тем не менее, ремонты в школах идут, надеюсь, что качество не пострадает».