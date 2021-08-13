Лос-Анджелес, США, 13 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Американская ритм-н-блюз-исполнительница Lizzo и Cardi B выпустили музыкальное видео на новый сингл «Rumours». Об этом стало известно в социальных сетях певиц.

Broadmoor Реперша Карди Би

https://www.instagram.com/p/CSgO0wzq0Yq/

Это первая песня Lizzo с тех пор, как она выпустила свой третий студийный альбом «Cuz I Love You» в 2019 году. А также первая музыкальная работа Lizzo и Cardi B, которые вместе снялись в фильме «Хастлеры».

«Cuz I Love You» помог Lizzo получить несколько номинаций в рамках премии «Грэмми» 2020 года, а также одержать победу сразу в двух номинациях — «Лучшее поп-сольное исполнение» и «Лучший городской современный альбом».