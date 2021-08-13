Кабул, 13 августа 2021, 19:06 — REGNUM Об эвакуации норвежского посольства в Кабуле сообщает 13 августа NRK.
По словам норвежского министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, диппредставительство приостановило работу из-за наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганские города.
Читайте также: Дания эвакуирует своё посольство из столицы Афганистана
Как сообщало ИА REGNUM, ранее деятельность своего диппредставительства в Кабуле прекратила Дания. Сокращена численность дипломатических работников Германии.
Таким образом страны реагируют на экспансию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, если верить их заявлениям, захватили в Афганистане половину провинций.
Читайте ранее в этом сюжете: Как сумеем. Столтенберг раскрыл, чем поможет НАТО властям Афганистана