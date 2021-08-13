Посольство Норвегии в Кабуле остановило работу
Кабул, 13 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Об эвакуации норвежского посольства в Кабуле сообщает 13 августа NRK.
Личный архив Алексея Юсупова
Афганистан
По словам норвежского министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, диппредставительство приостановило работу из-за наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганские города.
«Сотрудников [посольства] вывозят в Норвегию. Это относится как к афганцам, находящимся за границей, так и к местным работникам».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее деятельность своего диппредставительства в Кабуле прекратила Дания. Сокращена численность дипломатических работников Германии.
Таким образом страны реагируют на экспансию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, если верить их заявлениям, захватили в Афганистане половину провинций.