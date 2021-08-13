Троицк, Челябинская область, 13 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В больнице Троицка Челябинской области сменилось руководство. Это следует из официального сообщения регионального минздрава.

В больнице

Исполняющим обязанности главврача стал Алексей Панасенко. Он возглавляет отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Ранее учреждением руководил Александр Попов. По данным СМИ, в больнице иногда возникали скандалы.