Брюссель, 13 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует помогать правительству Афганистана, указано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном 13 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявление было принято в Брюсселе по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Афганистане.

По словам Столтенберга, блок НАТО поддержит афганское правительство, но настолько, насколько сможет.

«Нашей целью остается поддержка афганского правительства и сил безопасности так долго, насколько это будет возможно», — говорится в заявлении Столтенберга.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расширяющегося в Афганистане, США, Британия, Норвегия, Дания и Германия уже объявили об эвакуации своих посольств из Кабула.